18.07.2019 14:40
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İGÜ'de Tercih ve Tanıtım Günleri başladı

İGÜ

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin 2019-2020 öğretim yılı için tercih ve tanıtım günleri başladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin 2019-2020 öğretim yılı için tercih ve tanıtım günleri başladı. Resmi olarak 23 Temmuz'da başlayacak tercih süreci için öğrenciler üniversiteyi 29 Temmuz'a kadar ziyaret edebilecek.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından aday öğrenciler ve aileleri için üniversite arayışı devam ediyor. Bu süreçte öğrenciler hedeflerinde bulunan üniversiteleri ziyaret etme imkanı yakalıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Avcılar'da bulunan Gelişim Tower'da gerçekleşecek tercih ve tanıtım günlerine katılan adayların üniversitenin akademisyenleri, idari kadrosu ve öğrencileri ile tanışarak eğitim, burs, kültür ve etkinlik alanları, amfi ve oditoryum sınıfları ve kampüs olanaklarını yerinde tanıma fırsatı bulacağı bildirildi.


Kaynak: DHA
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güncel

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