Iguana Tokyo Filmi

Tokyo
'da yaşayan bir çekirdek ailenin sanal gerçeklik oyunu olan M²’ye bağlanıp oynaması sonucu gerçeklikle olan bağlarının kopmasının, ailenin evcil hayvanı iguananın bakış açısından anlatıldığı film
in yönetmenliğini ve senaristliğini Kaan Müjdeci'nin üstlenirken başrollerde ise Saadet Aksoy, Ertan Saban, Deniz Ülkü ve Akira
Mori yer alıyorlar.Yönetmen:
Kaan MüjdeciSenaryo:
Kaan MüjdeciOyuncular:
Saadet Işıl Aksoy, Ertan Saban, Deniz Ülkü, Akira MoriFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Iguana TokyoYapımcı Firma:
Kaan FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Türkiye, Japonya, AlmanyaOrijinal Dili:
Türkçe, JaponcaFilmin Süresi:
106 dk.Vizyon Tarihi:
01.01.2070 Iguana Tokyo Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.