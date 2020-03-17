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İguanasına maskeli korona önlemi aldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Samet Altıntop, tropikal iklimde yaşayan ve egzotik bir kertenkele türü olan iguanasına maske takarak korona virüsten korudu.

17.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:53
İguanasına maskeli korona önlemi aldı
Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Samet Altıntop, tropikal iklimde yaşayan ve egzotik bir kertenkele türü olan iguanasına maske takarak korona virüsten korudu.

Absent ismini verdiği iguanasıyla birlikte gezen Samet Altıntop, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı kendisi maske takarken, evcil hayvanına da önlem aldı. Altıntop ve evcil hayvanını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, meraklı bakışlarla ikiliyi izledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Safranbolu, Karabük, Güncel

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