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İH Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İH Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İH Konyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe deplasmanda İH Konyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta İH Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, sat kaçta? İH Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İH Konyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'leri gibi konuların araştırıldı.

10.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:36
İH Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İH Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İH Konyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler?

Süper Lig yarışının hareketlendiği haftalara girilirken İH Konyaspor Fenerbahçe maçı sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, İH Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İH Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İH Konyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler?

İH KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İH Konyaspor Fenerbahçe maçı Pazar günü (14.03.2020) saat 20:00'de KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU'nda oynanacak.

İH KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İH Konyaspor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS HD 1'den yayınlanacak.

İH Konyaspor Fenerbahçe maçı ücretli platformdan şifreli olarak yayınlanacak.

İH KONYASPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER?

Konyaspor : Ozan Oruç, Selim Ay, Uğur Demirok, Skubic, Guilerme, Jönsson, Milosevic, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Shengelia, Riad Baic

Fenerbahçe : Harun Tkein, H. A. Kaldırım, Gustavo, Jailson, Isla, Emre Bekezoğlu, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Vedat Muric

Etiketler : Fenerbahçe, Konyaspor, Gündem, Spor, Güncel
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