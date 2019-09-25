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İHA Bölge Müdürü Akbuğa'dan Vali Arslantaş'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı ziyaret ederek, ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

25.09.2019 13:25İHA Bölge Müdürü Akbuğa'dan Vali Arslantaş'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı ziyaret ederek, ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa'ya Erzincan muhabiri Selçuk Kaya eşlik etti. Ziyarette, İHA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Akbuğa, haber üreterek kamuoyunu bilgilendirdiklerini belirtti.

Akbuğa, İHA'nın son yıllarda yaptığı atılımla tüm teknolojik olanakları bünyesinde barındırdığını, Türkiye genelinde 50 ilde canlı yayın olanakları bulunduğunu anlattı. İHA'nın, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda büyük bir haber ağı olduğu bilgisini veren Akbuğa, ürettikleri haberlerle halkın sesi olmaya da devam ettiklerini vurguladı.

Vali Ali Arslantaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bölge Müdürü Akbuğa ve ekibine başarılar diledi.

Vali Arslantaş: "Erzincan güvenilir bir şehir"

Vali Ali Arslantaş, Erzincan'ın güvenilir bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bu sene Binali Yıldırım Üniversitemizde öğrenci sayımız 26 bini geçti. Yeni kayıt olan öğrenci sayısı 6 bin civarında. Yeni kayıt oranına baktığımızda bunun yüzde 65'ini kız öğrencilerimiz oluşturuyor. Aileler Erzincan'a güvendikleri için özellikle kız öğrencileri burada eğitim öğretim görmeleri için gönderiyor. Öğrencilerin barınması anlamında sıkıntımız yok. Değişik noktalarda tüm öğrencilerimize barınma imkanı sunan yurtlarımız var" dedi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı, Selçuk Kaya, Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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