27.06.2019 14:09
Haberler » Güncel » Haber

İHA Bölge Müdürü Çorbacı, Başkan Altıkulaç'ı ziyaret etti

İHA Bölge Müdürü Çorbacı, Başkan Altıkulaç

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Devrekani Belediye Başkanlığına seçilen Engin Altıkulaç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Devrekani Belediye Başkanlığına seçilen Engin Altıkulaç 'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, beraberinde Düzce İl Temsilcisi Ali Yıldız ve Kastamonu İl Temsilcisi Vedat İkizoğlu ile birlikte Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Altıkulaç, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Çorbacı'a bilgiler vererek, teşekkür etti. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
devrekani , kocaeli , ihlas haber ajansı , engin altıkulaç , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:18 - Yavru Ayı Yol Kenarına Oturarak Otomobilleri İzledi
16:17 Sinop İl Özel İdaresi Stratejik Plan Hazırlığı Bilgilendirme Toplantısı
16:17 DHA YURT BÜLTENİ-13
16:17 Bozkır'da MOBESE'ler faaliyete başladı
16:16 MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı
16:16 Afrika mutfağını başkente taşıdılar
16:16 Kırşehir'de spor güvenliği tedbirleri görüşüldü