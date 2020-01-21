Haberler » Güncel » İHA Bölge Müdüründen Tosya Kaymakamına ziyaret - Haber

İHA Bölge Müdüründen Tosya Kaymakamına ziyaret

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti.

21.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:17İHA Bölge Müdüründen Tosya Kaymakamına ziyaret
İhlas Ajansı Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretler için 'nun Tosya ilçesine gelen İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e konuk oldu. Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret eden Çorbacı, misafirperverliği için teşekkür ederek bir sohbet etti. Basın ve medya üzerine gerçekleştirilen sohbetin ardından ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.

İHA Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı'ya ziyarette İHA Düzce temsilcisi Ali Yıldız, Kastamonu temsilcisi Vedat Yunus İkizoğlu ve Tosya temsilcisi Mehmet Ünsal eşlik etti. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı, Kastamonu, Kocaeli, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:34  ELAZIĞ Otomobilin kornasında esrar ele geçirildi Otomobilin kornasında esrar ele...
23:34  7 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan genç kız 2 saatte ikna edildi
23:32  EDİRNE Danışıtay'ın 'patlayıcı madde deposu' kararına çevrecilerden tepki
23:30  TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA; YARALILAR VAR (1)
23:30  ARNAVUTKÖY'DE BİR MARKETE EL YAPIMI PATLAYICI ATILDI
21.01.2020 23:39:31