İHA'dan Osman Zolan'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı Denizli Bölge Müdürü Refik Fidan ve Türkiye Gazetesi Bölge Müdür Yardımcısı Soner Varol, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Osman Zolan, Denizli'nin hedeflerinin yüksek olduğunu ifade etti. Kentin her anlamda büyük bir gelişme içinde olduğunu ifade eden Zolan, "Yaptığımız çalışmaların, kamuoyunda duyurulması yönünde İhlas Haber Ajansı'nın katkısı büyük. Denizli her alanda büyüyen bir şehir. Ekonomisiyle, alt yapı çalışmalarıyla, turizmiyle gelişen bir kent. Bu çalışmaların duyurulmasında İhlas Haber Ajansı'nın katkısı göz ardı edilemez" dedi.Haberciliğin zor bir meslek olduğunu ifade eden Zolan, "Tüm basın mensuplarımız ile sık sık istişareler yapıyoruz. Daha güzel bir kenti oluştururken, basın kuruluşlarımızın görüşlerini de dikkate alıyoruz. Kentimizde gece gündüz demeden görev yapan basın kuruluşlarımızın çalışanlarına kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.Ziyarette, İhlas Haber Ajansı Denizli Bölge Müdürlüğü'nün yeni kurulduğunu ifade eden bölge müdürü Refik Fidan ise, "Denizli'nin gelişmesi Türkiye için önemli. Türkiye'nin ekonomisiyle sayılı şehirlerinden bir tanesi. Turizmiyle ülkeye önemli katkılar sağlayan bir kent. Genel merkezimizin takdiri ile önemli olan bu şehirde, bölge müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı. Bizlerde her geçen gün büyüyen bir haber ajansıyız. Denizli'de her geçen gün büyüyen bir şehir. Bizler de Denizli'nin bu büyümesine bölge müdürlüğü olarak katkı sağladığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.1993 yılında faaliyete geçen İhlas Haber Ajansı (İHA), görüntülü, yazılı ve fotoğraflı haberleri uydu ve internet üzerinden abonelerine ulaştırmaktadır.İHA'nın yurt içinde ve dışında, çalışan 800'ü aşkın personeli, 145 bürosu, 460 kamerası ve 320 dijital fotoğraf makinesiyle, görüntülü, yazılı ve fotoğraflı haber ürettiğini hatırlatan Refik Fidan, "Merkeze ulaşan ve işlenen haberlerden, günde ortalama 260 görüntü, bin haber metni ve 3 bin fotoğraf, İHA abonesi olan radyo, televizyon, gazete, web sitesi ve kurumlara uydu ve internet üzerinden servis yapılmaktadır. Dünya çapında ajans faaliyetlerinde bulunan İHA, haberlere hızlı ulaşma, canlı yayın yapabilme, farklı ülkelerde teknik altyapı imkanları bulundurabilme yeteneklerine sahiptir. İHA, operasyonel güç, hız ve aktivasyon açısından değerlendirildiğinde bölgesinin en güçlü ajansıdır" dedi.Başkan Osman Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.