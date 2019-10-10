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"İHA düşürüldü" iddiası gerçek değil

Güvenlik kaynakları, terör örgütüne yakın hesaplar tarafından sosyal medyadan yayılmaya çalışan "bir insansız hava aracının düşürüldüğüne" yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini bildirdi.

10.10.2019 15:42
Güvenlik kaynakları, terör örgütüne yakın hesaplar tarafından sosyal medyadan yayılmaya çalışan "bir insansız hava aracının düşürüldüğüne" yönelik iddianın gerçeği yansıtmadığını, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini bildirdi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyada birtakım manipülasyon girişimlerinde de bulunuluyor.
Terör örgütüne yakın hesaplardan yapılan bu tür paylaşımlardan birinde, "Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü"ne yönelik iddia yer aldı.
Güvenlik kaynakları, söz konusu iddiayı tamamen gerçek dışı olarak nitelendirerek, harekatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini vurguladı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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