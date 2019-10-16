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İHA ekibi ateş hattında

İHA ekibi ateş hattında Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor Kent merkezinde sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı öğrenildi Kentin farklı noktaları topçu birlikleri tarafından vuruluyorŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonların sürdüğü Rasulayn'da şiddetli...

16.10.2019 14:36
İHA ekibi ateş hattında
Rasulayn'da şiddetli çatışmalar sürüyor
Kent merkezinde sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı öğrenildi
Kentin farklı noktaları topçu birlikleri tarafından vuruluyor
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonların sürdüğü Rasulayn'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İhlas Haber Ajansı ekipleri o çatışmaları yakın mesafeden görüntüledi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın Doğusu'na yönelik operasyon devam ediyor. Suriye'nin Rasulayn kentinde de meskun mahal operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle bu sabah saatlerinde, Rasulayn merkezinde çatışmalar şiddetlendi. Özellikle Ceylanpınar Sınırına yakın bölgelerde şiddetli silah sesleri yükseldi. Şiddetli çatışmaların sesleri İHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kentin batısında bulunan bir çok alan ise Fırtına Obüsleri tarafından ateş altına alındı. Kentin bir çok noktasından dumanlar yükseliyor.
Öte yandan kentte terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı öğrenildi. Bu yüzden Türk Silahla Kuvvetleri ve SMO askerleri, Rasulayn'nın ara sokaklarında çok hassas ilerliyor. Belirlenen hedefler, nokta atışları ile imha ediliyor.
İHA ekibi ateş hattında

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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