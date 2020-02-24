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İHA ekibi M4 karayolunu görüntüledi

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Eriha ve Bestuma kentlerine rejimin ve Rus güçlerinin saldırıları sürüyor.

24.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:22
'nin kentine bağlı Eriha ve Bestuma kentlerine rejimin ve Rus güçlerinin saldırıları sürüyor.
ve rejim için büyük önem taşıyan Suriye'nin kuzeyinde, ülkenin doğusunu batısına bağlayan stratejik M4 karayolunu kontrolüne almak isteyen Rusya ve rejim güçlerine ait uçaklar, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Saldırılar sonucunda kentlerde yaşayanların ise Türkiye sınırına göçleri sürerken, Türkiye'nin ise Suriye'de bulunan gözlem noktalarına sevkiyatı sürüyor.
(İHA)
İHA ekibi M4 karayolunu görüntüledi

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA


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