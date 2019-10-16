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İHA ekibine saldıran zanlılar adliyeye sevk edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü YPG tarafından atılan havan mermisi ve roket sonrası çekim yapan İhlas Haber Ajansı ekibine saldıran 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

16.10.2019 17:33İHA ekibine saldıran zanlılar adliyeye sevk edildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü YPG tarafından atılan havan mermisi ve roket sonrası çekim yapan İhlas Haber Ajansı ekibine saldıran 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde sivil vatandaşları hedef alan terör örgütü YPG'nin saldırısının ardından mahallede çekim yapan İhlas Haber Ajansı muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal'a saldırıp darp eden 4 şüpheli, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.B., M.A., Z.A. ve S.İ. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesine getirildi. Zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor. - MARDİN

Nusaybin, Mardin, YPG, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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