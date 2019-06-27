27.06.2019 00:14
Haberler » Güncel » Haber

İHA Genel Müdürü Hamit Arvas'tan Başkan Aksun'a ziyaret

İHA Genel Müdürü Hamit Arvas

İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun 'u makamında ziyaret etti.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA Genel Müdür Yardımcısı İrfan Altıkardeş ve İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa'yı makamında kabul etti. İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Başkan Aksun'a çalışmaları hakkında bilgi vererek görevinde başarılar diledi.

Başkan Aksun ise İHA Genel Müdürü Hamit Arvas ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ziyaretin sonunda Başkan Aksun, Erzincan'ın simgesi çift başlı kartal işlemeli bakır tabağı İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas'a takdim etti. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Bekir Aksun , İhlas Haber Ajansı , Erzincan , CEO , Güncel

Son Dakika Haberleri
00:30 Yük asansöründe asılı kalan 1 kişi yaralandı
00:28 Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelileri yakalandı
00:27 Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere denetim
00:27 SoloTürk'ten Yalova'da nefes kesen prova
00:26 Trenin raylarda yürürken çaptığı kişi ağır yaralandı
00:24 Eşinin ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmasını istiyor
00:23 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, JAPONYA ZİYARETİ ÖNCESİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU (3)