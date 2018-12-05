İha Heyetinden Vali Gündüzöz'e Ziyaret

İhlas Haber Ajansı
(İHA) Van
Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevli gazeteciler, Muş
Valisi İlker Gündüzöz
'ü ziyaret etti.
Muş Valisi İlker Gündüzöz; İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, İHA Pazarlama Direktörü Eyüp
Şahin ve İHA Muş Temsilcisi Uğur Ulu'yu makamında kabul etti. HA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, bir süre önce göreve başlayan Vali Gündüzöz'e 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gündüzöz ise, basın mensuplarının halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu kaydetti. - MUŞ
İhlas Haber Ajansı,İlker Gündüzöz,Muş,Van
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:54