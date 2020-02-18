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İHA Iğdır İl Temsilcisi Tunç'tan Rektör Alma'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır İl Temsilcisi Ercan Tunç, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı makamında ziyaret etti.

18.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:01İHA Iğdır İl Temsilcisi Tunç'tan Rektör Alma'ya ziyaret
İhlas Ajansı (İHA) İl Temsilcisi Ercan Tunç, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı makamında ziyaret etti.

Sohbet ortamında geçen ziyarette Rektör Alma, duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üniversite olarak Iğdır'a birçok yenilik kattıklarını dile getiren Rektör Alma, Iğdır Üniversitesinin gelişimini yakından takip ettiklerini belirtti. Rektör Alma, Iğdır Üniversitesi olarak birçok yeni proje de hazırladıklarını söyledi.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

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