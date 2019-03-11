İha Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem'in Mutlu Günü

İhlas Haber Ajansı
(İHA) Karabük
Bölge Haber Müdürü Yasin Erdem
üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem'in kız çocuğu dünyaya geldi. Ahmet ve Ömer adında iki erkek çocuğuna sahip Yasin ve Nuray Erdem çiftinin KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen kız çocuğuna da Zeynep Duru isminin verildiği öğrenildi. Erdem mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Prensesim" mesajı ile paylaştı. - KARABÜK
İhlas Haber Ajansı, Yasin Erdem, Karabük, Güncel
Kaynak: İHA