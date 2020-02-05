Haberler » Güncel » İHA Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan'ın babası Mehmet Atakan Toprağa verildi - Haber

İHA Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan'ın babası Mehmet Atakan Toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan'ın babası Mehmet Atakan son yolculuğuna uğurlandı.

05.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:51İHA Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan'ın babası Mehmet Atakan Toprağa verildi
İhlas Ajansı (İHA) Bölge Müdürü Cem Atakan'ın babası Mehmet Atakan son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir solunum yetmezliği hastalığı bulunan 70 yaşındaki Mehmet Atakan, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Atakan'ın cenaze namazına, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, SP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, SP İl Başkanı Nuri Ürkündaş, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya merhumun yakınları, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehmet Atakan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı, Mehmet Atakan, Cem Atakan, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 19:23:41