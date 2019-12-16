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İha'lar bugün kktc'den uçmaya başlayacak

İHA'lar bugün KKTC'den uçmaya başlayacakSefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- KKTC'ye konuşlandırılması karar verilen Türkiye'ye ait İnsansız Hava Araçlarının (İHA) teknik malzemeleri 3 TIR'a yüklenmiş olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Geçitkale Havaalanı'na geldi.

16.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:13
İHA'lar bugün KKTC'den uçmaya başlayacak
Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- KKTC'ye konuşlandırılması karar verilen Türkiye'ye ait İnsansız Hava Araçlarının (İHA) teknik malzemeleri 3 TIR'a yüklenmiş olarak Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Geçitkale Havaalanı'na geldi.
KKTC heyetleri ile İHA pilotları toplantılar yaptı. Toplantılarda uçuşlarla ilgili teknik bilgiler değerlendirildi.
KKTC Bakanlar Kurulu, İsrail'in Rumlara 8 İHA verdiği, Fransa ve İtalya'nın savaş gemilerini Kıbrıs'a gönderdiği bir dönemde, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı aldı.
Karar üzerine önceki gece İHA ve SİHA'lara ait parçaları taşıyan 3 TIR, Gazimağusa gümrüğünden KKTC'ye girdi. Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA'lar bugünden itibaren Geçitkale'den havalanacak.
İha'lar bugün kktc'den uçmaya başlayacak

Kıbrıs, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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