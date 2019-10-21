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İHA'lar güvenli bölgeyi gözetliyor

İHA'lar güvenli bölgeyi gözetliyor Teröristlerin çekilmesi İHA'lar ile izleniyorŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatında görev yapan yerli İHA'lar, (İnsansız Hava Aracı) teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediğini gözlüyor.

21.10.2019 17:11
İHA'lar güvenli bölgeyi gözetliyor
Teröristlerin çekilmesi İHA'lar ile izleniyor
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatında görev yapan yerli İHA'lar, (İnsansız Hava Aracı) teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediğini gözlüyor.
Barış Pınarı Harekatında ABD ile varılan anlaşmanın ardından bölgede görev yapan yerli İHA'lar, (İnsansız Hava Aracı) teröristlerin güvenli hale getirilecek olan bölgeden çekilip çekilmediğini gözlüyor. Telabyad üzerinde uçan insansız hava aracı kameralara yansıdı. Sınırın iç kesimlerine doğru giren İHA'nın teröristlerin çekilip çekilmediğini kontrol ettiği öğrenildi.
İHA'lar güvenli bölgeyi gözetliyor

Barış Pınarı Harekatı, İnsansız Hava Aracı, Genel

Kaynak: İHA

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