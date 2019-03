İha'lara Bir Şey Takacağız..."

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'un Kavacık semtinde Karadenizli dernekler tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "İHA'lara Mayıs ayında bir şey takacağız. Bırakın dağlarda gezmeyi kafalarını çıkartamayacaklar. Biz eski Türkiye değiliz, teknolojiyle, ATAK'larla, İHA'larla yetişmiş iyi personellerle istim üzerindeyiz" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'daki temaslarının ilk durağı Beykoz oldu. Kavacık'ta Karadenizli dernekler tarafından düzenlenen kahvaltı programına Bakan Soylu'nun yanı sıra AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman, partililer ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşma yapan Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Beykoz'da başlayacağımı söyledim ve size selamlarımı iletmemi istedi. Önemli dönemlerden geçiyoruz ve önemli kararlar alıyoruz. Bu coğrafyanın kararları bilmenizi isterim ki başkalarının kararların benzemez. Biz Almanya değiliz, İngiltere, Norveç hiç değiliz. Bu coğrafyanın kararlarının sadece kendimizi de ilgilendirmiyor. Hem geçmişimiz hem medeniyetimiz hem de tarihi kültürümüzü geleneğimizi anne ve baba öğretilerimizi ilgilendiriyor. Hakikaten bu seçim önemlidir ve her seçim bir karardır. Biz dünyanın en kıymetli parçasını kendimize vatan yaptık. Anadolu'ya elimizden almaya çalışıyorlar. Kendimizi olan özgüveni kaybettirerek bizi birbirimize düşürerek sağ-sol Türk-Kürt Alevi-Sünni ardından laik-dindar her meselede bunu yapıyorlar. Esas itibariyle korktukları bizim medeniyetimizin gücüdür. 600 yılı aşkın Osmanlı Devleti ile hüküm sürdüğümüz adaletimizdir" dedi."2016'DA 6 MİLYON TURİST, 2018'DE İSE 13 MİLYON İLE BİTİRDİK""6-7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiriyorlar" diyen Bakan Soylu, "Gezi Parkı'ndan 15 Temmuz'a kadar. Hiçbir zaman vazgeçmediler, buna direnen bir millet ve devlet var. 2016'da biz toplam 6 milyon turist vardı. 2017'de 10 milyona sıçradı, 2018'i 13 milyon ile bitirdik. Bu toprakların şifresi huzurdur. Bunu bozdurmamak lazım. Bunu hep birlikte sağlamak ve gerçekleştirmek gerekir. Kandil'i 3-5 tane hayvan mı idare ediyor? Pensilvanya'da hangi şarlatan varsa o idare ediyor. Irak'ın kuzeyinde devlet kurulması için onlar tahrik etti. Bu coğrafyanın uzaklaştırmak için. Ben geçen gün Diyarbakır'daydım, burada sabahın saat 9'unda 2 bin kişiyle bir araya geldik. Ardından Eğil'e gittik. 35 medeniyetin geçtiği bir yerden bahsediyorum" ifadelerini kullandı."TARİHİMİZİ 40 YILIN İÇERİSİNE SIĞDIRABİLECEK KADAR AKLINDAN YOKSUN VE CAHİLLER"Bakan Soylu, "Pervin Buldan'a sorarsanız 31 Mart seçimine 40 yıllık tarihlerinin finali için gelecekler, taçlandıracaklar. Cahil kadın. Tarihimizi 40 yılın içerisine sığdırabilecek kadar aklından yoksun ve cahil. 40 yıllık bir tarih için sığdırabilecek kadar gözleri dönmüş bu kadar açıktır. Şu PKK'nın elinde olup da 08 operasyonuyla bundan sonra Kandil'e yardım ettirmeyeceğiz dediğimiz belediyeler üzerinden lojistik araçların eline veremeyeceksiniz dediğimiz 94 belediyeden biri olan Yenişehir belediyesine gittik ve her şeyi yapmışlar. PKK'nın kongre binasını bizim kayyumlar millet kıraathanesi yapmışlar. Çocuklar birbirleriyle ahbaplık yapıyor. Size adice tecavüz etmeye çalışan o hayvanlardan sizi kurtarmak görevimizdir. Pürüzsüz bir Türkiye'de sizin doktor, mühendis ve hemşire olmanız hayırlı bir evlat olmanızı temin etmek bizim yapmak istediğimizdir. Oralar robotlaşmış ve ideolojiden çıkamayan insanların yeri değildir" şeklinde konuştu."HDP SİYASİ PARTİ DEĞİLDİR, PKK'NIN KOLUDUR"Bakan Soylu, "PKK'nın ve HDP'nin huzuru bozma anlayışını tasfiye edeceğiz. HDP siyasi parti değildir, PKK'nın koludur. Onların vekiline milletvekili demek millete de, milletvekillerine de hakarettir. Terörün ortaya koyduğu bu anlayışı kuvvetlendirmek demektir. Ben aylardır PKK'nın siyasi kolusunuz. Biz PKK'nın siyasi kolu değiliz diyemezler. Kendi adlarına söyleyecek bir cümleleri yoktur. İstanbul'a, Ankara'ya sızmaya çalışıyorlar. Yani bize siz Doğu ve Güneydoğu'da huzuru bu ne 2009 ne de 2014 seçimidir. 2009'da neden bir araya gelinmedi? Yerel seçimde neden bir araya geldi. Amaç Murat Aydın'ı kazandırmak için değil birlikte olmaktır. Kafalarını çıkartmak istiyorlar. Çok net söylüyorum çıkaramazlar. Son 30 yılın terör katılım en düşük seviyesindeyiz. 88-89 seviyesindeyiz, bu yıl daha da düşecek. 2017-2018'de 10 milyar uyuşturucu madde ele geçirdik hem de belediyelerinde. Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarıyla hareket sahalarına daralttım" diye konuştu. Bakan Soylu, "İHA'lara Mayıs ayında bir şey takacağız. Bırakın dağlarda gezmeyi kafalarını çıkartamayacaklar. Biz eski Türkiye değiliz, teknolojiyle, ATAK'larla, İHA'larla, yetişmiş iyi personellerle istim üzerindeyiz. Diyor ki, 'Kürdistan'ta biz kazanacağız', Batı'da AK Parti ve MHP'yi kaybettireceğiz.' Pervin Buldan bugün burada, HDP'nin İstanbul ayağı var mı? Yok. İstanbul'da ne işi var. İmamoğlu ve Yavaş çıksın desin ki, HDP terör örgütüdür desinler ya, desinler. İmamoğlu Truva atıdır. PKK'yı şehirlere sızdırmak içindir. Ne yapacakları açıktır. Tek bir amaçları vardır, şehirlerin huzurunu altüst etmektir. Burada Truva atı bellidir, bunlara bu fırsatı vermemek lazım. Bu Türkiye'nin üzerine oynana bir oyun ve kurgudur. PKK'ya yaşam tüneli açmak istiyorlar. Buna müsaade etmeyiniz. Biz İmamoğlu gibi PKK'ya yamulsaydık bugün evden çıkamazdık. Efendilerinin talimatlarını yerine getirmek için çalışırlar. Kılıçdaroğlu CHP'nin döneminde kara leke olarak anılacaktır. Terör örgütü ile işbirliği yaptığı bu dönemde böyle anılacaktır. SP bir taraftan CHP bir taraftan bunu çıplak gözle soramazsan anlatamasan seçimi sadece bir yerel seçim maiyetinde değerlendirirsek olmaz. Meseleyi karmaşık hale getirdikten sonra bir önemi kalmıyor. Her belediyeyi kaosa çevirdiler. Kandil ne dediyse onu yaptılar. Bizim eksiğimiz olabilir ama samimiyetimizde eksilik yoktur. Tayyip Erdoğan yıllardır hakaret ve tehdit edilmektir. Bir kere geri adım atmadı ve milleti aynı kefeye koymadı. Bizim boynumuzu Kandil önünde eğik bırakmayın. Pensilvanya'daki şartlana bizi güldürmeyin" şeklinde konuştu."YÜZDE 41 ÖLÜM AZLIĞIYLA GİDİYORUZ, DÜNYADA BÖYLE BİR ŞEY YOK"Bakan Süleyman Soylu, "Dün ilk kez Fatih'te evden hırsızlık olmadı. 2017'de 87 hırsızlık, 2018'da 57 şu anda 2019'da 45. Uyuşturucu meselesinde üzerine gittikçe gidiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık, 7.2 ton esrarı yakaladık. 57 bin insan şu an hapiste. 300 tane lideri kulağından tuttuk kodese attık. Biz mafya falan bilmeyiz. İstanbul'da toplamda 544 ölüm var. 543'e düşürdük. Yüzde 41 ölüm azlığıyla gidiyoruz. Dünyada böyle bir şey yok. Bin 700 yayayı kurban veriyoruz. Ben 1 Nisan'dan sonra frene nasıl bastıracağımı bilirim. Avrupa'da tak diye araba duruyor, biz bu seviyeye geldik artık. Yayalar da kırmızı ışığı takmadan geçiyor ona da bir itibar etti. İlk kez bu kadar güçlü noktadayız" dedi."BİZ DHKP-C DERKEN KOSKOCA CHP PKK'NIN PEŞİNE TAKILDI"Bakan Soylu, "Bin tane bekçi verdik, bin tane daha vereceğiz. Cumhurbaşkanı diyor ki, 'gece vatandaş bekçinin sesini duymazsa senden hesap sorarım' diyor. Yandım vallahi. Biz dünyanın en güvenli şehirleri olacağız. DHKP-C ve MLKP konusunda ilk kez bu durumdayız. Türkiye'de yöneticisi varsa ya ölüdür ya da tutukludur. Onlar bana hakaret etmeyi ve tehdit etmeyi seveler. Ana ve baba ile çocuklar nerede oturur araştırmayı severler. Bu konuda CHP'yi kaç kez uyardım DHKP-C ile iş tutmayın diye. Şu belediyeleriniz DHKP-C'nin tekelindedir. Elimizde belgeler var. Bakın yanlış yapıyorsunuz dedim. Biz DHKP-C derken koskoca CHP, PKK'nın peşine takıldı ve bunu kabul etmek mümkün değildir" şeklinde konuştu."MURAT AYDIN BEYKOZ'DA BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİN ALTINA İMZA ATACAK""Murat Aydın beyi yıllardır tanırım, dostluğumuz vardır" diyen Bakan Soylu, "Ama onlar bir tarafa işini ehli bir adamdır. Samimi bir insandır ve Beykoz'da büyük bir değişimin altında imza atacağına adım gibi eminim. Buradaki farkı çok açmalıyız. Burada hızlı bir şekilde seçim son 20 gündür. Herkesin söylediğin son 20 gün kulaklara gider. Truva atlarına ne olursunuz müsaade etmeyin. Bizden çok var ama bu memleketten bir tane var. Bunu hep birlikte sağlamalıyız. 31 Mart'ta inşallah Murat Aydın beye güçlü bir destek çıkarmalıyız. Destansı bir 5 yıl gelecek. Ben Murat Aydın beyin emrindeyim. 4 buçuk yıl bizim gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras olacaktır. Binali ağabeyinizi seviyor musunuz? Cumhuriyet tarihinin yetiştirdiği en kıymetli insanlardan biridir" ifadelerini kullandı.(Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker/İHA)