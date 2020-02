İHA Muhabiri Özkan Olcay, birincilik ödülünü aldı

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Bitlis 'in Ahlat ilçe muhabiri Özkan Olcay, İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB) düzenlediği fotoğraf yarışmasındaki birincilik ödülünü aldı.İzmir Ticaret Borsası'nın 1 Ağustos - 29 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlediği "Çiftlikten Instagrama" adlı Instagram Fotoğraf Yarışması (#itbyarisma19)ödül töreni düzenlendi. İzmir Ticaret Borsası tarafından dört yıldır düzenlenen Instagram yarışmaları içerisinde rekor katılımın olduğu bu yılki yarışmada 'Canlı büyükbaş - küçükbaş hayvancılık' fotoğraf kategorisinde İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Bitlis'in Ahlat ilçe muhabiri Özkan Olcay birincilik ödülünü aldı. İTB meclis salonunda yapılan ödül töreninde konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, sosyal medya kullanımını konu olan istatistiki verilerin online olma durumunun üretimden pazarlamaya kadar pek çok köklü alışkanlığı kalıcı olarak değiştirdiğini söyledi. İlk olarak 2016 yılında tarihi borsa binasını konu alan yarışmaya 178 fotoğrafın katıldığını belirten Kestelli, yarışmaya gösterilen ilginin her yıl artarak büyüdüğünü dikkat çekerek, "ikinci yılında yarışmamız, tıpkı sosyal medyanın gördüğü ilgi gibi hızla büyümüş ve 756 eser yüklenmişti. Üçüncü yılda bin 20 adede ulaştık. Bu yıl ise, Canlı Büyükbaş-Küçükbaş Hayvancılık, Kümes Hayvancılığı ve Yumurtacılık, Süt ve Süt Ürünleri, Et ve Et Ürünleri kategorilerinde bin 943 adet ile rekor sayıda başvuru aldık. İlk yıl 178 fotoğraf ile çıktığımız bu yolda ve dört yıl gibi kısa bir sürede 11 kat artan bir ilgiye ulaştık. Bu yıl, yarışma ile ilgili Facebook ve Instagram kanallarında yapılan reklam çalışmamız 6 milyon 955 bin 711 kez yayınlandı. Yarışma duyurusu, sosyal medya yoluyla yaklaşık 1 milyon 346 bin 611 kişiye erişti. İki kademeli titiz bir değerlendirmenin ardından 17 eser dereceye girdi ve toplam 45 bin TL ödüllü yarışmamızda kazananlar belirlendi. Derece alan eserlerle birlikte toplam 43 eser sergilenmeye değer görüldü" diye konuştu."Toplam 45 bin TL ödül"Törende her kategorinin birincisine 5 bin TL, ikincisine 3 bin TL, üçüncüsüne bin TL para ödülü verildi. Ödül töreni sonrasında Işınsu Kestelli jüri üyeleri ile birlikte sergilenmeye değer bulunan 43 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışını yaptı. 17 eserin dereceye girdiği yarışmanın töreninde 45 bin TL ödül sahiplerini buldu."Yarışmanın kazananları"Jüri değerlendirmesi sonucunda, yarışma kategorilerinde derece alanlar şöyle oluştu: Canlı Büyükbaş - Küçükbaş Hayvancılık Fotoğraf Kategorisinde Özkan Olcay birinci, Roni Rıdvan Süslü ikinci, Mustafa Cebecioğlu üçüncü olurken, bu kategoride Hasan Hüseyin Birlik mansiyon ödülünü kazandı. Kümes Hayvancılığı ve Yumurtacılık Fotoğraf Kategorisinde ise Kenan Nihat Elçi birinci, Ahmet Harmancı ikinci, Haşim Kandilcioğlu üçüncü olurken bu kategoride Bülent Suberk ve Aynur Bostan Mansiyon ödülünün sahibi oldular. Süt ve Süt Ürünleri Fotoğraf Kategorisinde birinci Bulut Uğur, ikinci Murat Bakmaz, üçüncü Tayfun Taner olurken bu alanda Mehmet Aslan ve Kemal Özkılıç mansiyon ödülünün sahibi oldu. Et ve Et Ürünleri Fotoğraf Kategorisinde ise Gökalp Bilici birinci, Mustafa Gezer ikinci, Seyit Konyalı ise üçüncü oldu. - BİTLİS