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İHA muhabiri Tek'e plaket

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirliği yapan Metin Tek'e, başarılı haberciliğinden dolayı plaket verildi.

02.10.2019 09:52İHA muhabiri Tek'e plaket
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirliği yapan Metin Tek'e, başarılı haberciliğinden dolayı plaket verildi.

İlçede doğru, tarafsız ve objektif haber yapan İhlas Haber Ajansı Temsilcisi muhabiri ve web haber sitesi olan Yüksekova Güncel'in genel yayın yönetmeliğini yapan Metin Tek'e, Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydoğdu tarafından plaket takdim edildi. Yaptığı haberlerden dolayı Metin Tek'e teşekkür eden Yavuz Aydoğdu, "Yaptığı pozitif habercilik anlayışından dolayı bir kez Metin Tek'i tebrik ederim, her konuda engellilerimizin sesi oldular" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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