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İHA'nın gündeme getirdiği öksüz çifte Sevgi Eli yardım elini uzattı

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme getirdiği, düğünleri hayırseverler tarafından yapılan öksüz çifte Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli yardım elini uzattı.

22.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:24İHA'nın gündeme getirdiği öksüz çifte Sevgi Eli yardım elini uzattı
İhlas Ajansı'nın (İHA) gündeme getirdiği, düğünleri hayırseverler tarafından yapılan öksüz çifte Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli yardım elini uzattı. Sevgi Eli, çifte büyük bir sürpriz yaparak bütün ev eşyalarını alıp evlerine yerleştirdi.

İhtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevi yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, kısa süre önce dünya evine giren öksüz çiftin yüzünü güldürdü. Büyükşehir Sevgi Eli tarafından evi yeni eşyalarla döşenen Murat-Özlem Yıldız, güzel sürpriz için Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti.

Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, yeni evlenen Murat-Özlem Yıldız çiftinin yüzünü güldürdü. İnsanın içini ısıtan hikaye Murat Yıldız ve Özlem Palaz önceki gün komşularının desteği ve hayırseverlerin desteği ile dünya evine girdi. Genç çiftin bir komşusu, düğünün hemen ardından her ikisinin de öksüz olduklarını ve ev eşyalarının olmadığını belirterek durumu Denizli Büyükşehir Belediyesine bildirdi. Konudan haberdar edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatıyla hemen harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli ekipleri dünya evine giren genç çiftin oturma odası, misafir odası, yatak odası ve mutfağını ev eşyaları ile döşedi.

"Bize düğün sürprizi oldu"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ve Sevgi Eli Sorumlusu Selma Yıldız'ın ziyaret ettiği Yıldız çifti, kendilerine destek veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Evlerinin son halini görünce heyecanlarını ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen genç çiftin mutlulukları gözlerinden okundu. Murat Yıldız, "Komşularımız düğünümüzü yapmamızda yardımcı oldu. Konu Osman Zolan Başkanımıza ulaşmış, sağ olsun, Çamaşır makinesinden oturma grubuna kadar evimizi baştan aşağıya döşedi. Bize düğün sürprizi oldu, kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.

"Gönüller yapmamız, derdi olanın dertlerini paylaşmamız gerekiyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise genç çifte bir ömür boyu saadet dileyerek, Denizli'de yaşayan herkesin mutluluğu ve huzuru için gece gündüz gayret ettiklerini söyledi. Başkan Zolan, "Bir şehir için köprülü kavşaklar, yollar, parklar, alt yapı, üst yapı yapmak tabi ki önemli ancak bu hizmetlerimizin yanında insanımıza da dokunmamız, gönüller yapmamız, derdi olanın dertlerini paylaşmamız gerekiyor. Bizim isteğimiz, şehrimizde yaşayan herkes mutlu olsun, Genç çiftimizin durumunu öğrenmemizin ardından gerekeni yaptık. Kardeşlerimize sonsuz mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı, Osman Zolan, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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