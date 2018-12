15 Aralık 2018 Cumartesi 12:08



İHA'nın haberi ses getirdi...Böbrek hastası Hasan'ın yüzü gelen yardımlarla güldü Sivas 'ta 12 yaşındaki böbrek hastası Hasan Hüseyin Şaşkın'ın yüzü gelen yardım telefonlarının ardından gülmeye başladıHasan'a yardım etmek için yurtiçi ve yurtdışından vatandaşlar seferber olduSİVAS - Sivas'ta 12 yaşındaki böbrek hastası Hasan Hüseyin Şaşkın'ın yüzü gelen yardım telefonlarının ardından gülmeye başladı. Babasından alınacak böbrekle sağlığına kavuşacağı günü bekleyen Hasan okula gidip, oyun oynamak istiyor. Sivas'ta İnönü Mahallesi'nde yaşayan Ali Osman Şaşkın'ın 4 çocuğundan 2'ncisi olan Hasan Hüseyin Şaşkın böbrek rahatsızlıklarıyla dünyaya geldi. 12 yılda 15 böbrek ameliyatı geçiren Şaşkın'ın sağ böbreği alındı. Sol böbreği ile hayata tutunan çocuk bu böbreğinin de yüzde 78'lik kısmını kaybetti. Kalan yeteriz böbreğini de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan küçük çocuğa babasının vermek istediği böbreği umut oldu. Kamu hastaneleri riskli gördükleri için böbrek naklini gerçekleştiremedi. Bir özel hastane ise aileden nakil için 27 bin TL para istedi. Aile parayı denkleştiremediği için nakil ameliyatı yapılamadı. İhlas Haber Ajansı 'nın böbrek hastası Hasan'ın durumunu gündeme getirmesinin ardından aileye binlerce yardım telefonu geldi. Hasan'ın sağlığına kavuşmasını isteyen vatandaşlar maddi yönden destek oldu. Kısa sürede ameliyat için gereken paranın büyük bir bölümü toplandı. Yardımların gelmesiyle birlikte yüzü gülen Hasan ameliyat olup sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. En büyük hayali okula gidip, bisiklet sürmek olan Hasan gelen yardımlar için teşekkür etti. "Her oyunu oynayabileceğim" Gelen yardım telefonları sonrası mutlu olduğunu söyleyen Hasan Hüseyin Şaşkın, "Dün endişeliydim şimdi daha rahatım. Bana yardımcı olmak isteyen çok. Yani bu kadar fazla yardım edenin olacağını tahmin etmiyordum. Yardım etmek isteyenlerin bu kadar fazla olacağını da bilmiyordum. Ameliyat olacağım için mutlu değilim ama bana destek oldukları için mutluyum. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Ağrılarımın son olacağını bildiğim için ameliyat güzel bir şans olabilir. Ameliyat olunca arkadaşlarım gibi her oyunu oynayabileceğim. Bisikleti rahatça sürebileceğim. Yani bütün oyunları oynayabileceğim. Şu an bazı oyunları oynayamasam bile ameliyat olduğumda oynayabileceğim" dedi. Baba Ali Osman Şaşkın ise Türkiye 'nin her yerinden yurt dışından yardım için çok sayıda telefon aldıklarını ifade ederek, "İhlas Haber Ajansı'na bu haberi yayınladığı için teşekkür ederim. Vatandaşlardan büyük bir ilgi geldi ve herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun çocuğumun tedavisini ettirebileceğim. Nasip olursa tedavisini ettirdikten sonra sağlığına kavuşacak. Arayan çok fazla oldu. Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından yardım telefonu geldi. Hepsinden büyük bir ilgi ve güzel yorumlar geldi. Şu anda gerekli olan para hemen hemen tamam olmak üzere. Bu haberin yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden vatandaşın büyük bir ilgisi oldu. Çok da büyük bir ilgi gördü ve her kesimden destek aldık. Her türlü maddi ve manevi yönden Türk halkı 'arkanızdayız' dedi. Herkese teşekkür ediyorum özellikle de size. Çok mutluyum" diye konuştu. "Fazla parayı istemiyorum" Çocuğunun ameliyat parasının 27 bin lira olduğunu bu paranın üstünde gelen parayı almayacağını belirten Şaşkın, "Ben çocuğumun tedavisi için gerekli meblağ neyse onu istiyorum. Eğer çocuğumun tedavisini komple biri karşılarsa gelen tüm parayı sosyal yardıma bağışlar ve alnımın akıyla çıkarım. Hem millete karşı mahcup olmam, hem de bu işten alnımın akıyla çıkarım. Tek umudum çocuğumun sağlığının yerine gelmesi. Çocuğum tedavi edilsin ben fazlasını istemiyorum" şeklinde konuştu.