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İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi

TÜRKİYE'ye ait İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), 3 TIR'a yüklenmiş olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Geçitkale Havaalanı'na geldi.

15.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:38İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi

TÜRKİYE'ye ait İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), 3 TIR'a yüklenmiş olarak Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Geçitkale Havaalanı'na geldi.

KKTC Bakanlar Kurulu, İsrail'in Rumlara 8 İHA verdiği, Fransa ve İtalya'nın savaş gemilerini Kıbrıs'a gönderdiği bir dönemde, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı aldı. Karar üzerine dün gece 3 TIR, İHA ve SİHA, Gazimağusa gümrüğünden KKTC'ye girdi. Geniş güvenlik önlemleri arasında gümrükten çıkan tırlar, 01.30 sıralarında Geçitkale Havaalanı'na gönderildi.

ACİL KOD İLE İSTENDİ

Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik eden İHA ve SİHA'lar yarından itibaren Geçitkale'den havalanacak.

KKTC Başbakan Ersin Tatar, 'den 'acil' koduyla Geçitkale'nin kullanılmasının istendiğini belirterek, "Bu istek karşısında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için adım atıldı" demişti. Geçitkale Havaalanı'nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi. Alanla ilgili olarak alt ve üst yapının düzeltilmesi konusunda çalışmalar da yapılacak.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

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