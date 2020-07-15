İHA'ya iki ödül

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen, Türkiye'nin en köklü ve en kapsamlı gazetecilik yarışması; Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda 2019 yılının kazananları belli oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) İzmir Bölge Müdürlüğü muhabirleri Ali Gözeten ve Ceren Atmaca ile Halil Karahan, ödüle layık görüldü.

İGC tarafından düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması sonuçlandı. İHA İzmir Bölge Müdürlüğü muhabirleri Ali Gözeten ve Ceren Atmaca ile Halil Karahan fotoğraf ve TV-haber dallarında iki ödüle layık görüldü. Korona virüs salgını nedeniyle gecikmeli toplanan ihtisas jürileri, 2019 yılının en başarılı çalışmalarını Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik alanlarında değerlendirdi. Gazetecilik Yarışması'nda 11 kategoride toplam 14 eser ödüle layık görüldü. Gazetecilik Teşvik Yarışması'nda ise 9 kategoride 12 eser ödül aldı.

Onur Ödülü Uğur Dündar'a

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Onur Ödülü'nün bu yıl Uğur Dündar'a verilmesini kararlaştırdı. 2020 Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Onur Ödülü'nün 'Gazetecilik mesleğinin ilkelerinden ödün vermeden, Atatürk ve devrimlerine olan inancıyla toplumun gözünde ve gönlünde güven, genç meslektaşları için de her zaman örnek teşkil etmesi' dolayısıyla ile Gazeteci Uğur Dündar'a verilmesi uygun görüldü.

İhtisas jürileri toplandı

İhtisas Jürileri bu yıl 4 ayrı kategoride toplandı. Jüriler şu isimlerden oluştu: Haber, Röportaj, Güncel Yazılar Jürisi: Misket Dikmen (İGC Başkanı), Dilek Takımcı (Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı), Gökçen Karanfil (Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü), Gönül Soyoğul (Gazeteci - İGC Kıdemli Üye), Emin Varol (Yeni Bakış Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü), Özcan Aydın (İhlas Haber Ajansı Ege Bölge Müdürü), Aslı Öktener Köse (Milliyet Ege Yazı İşleri Müdürü), Sezai Elgin (Yeni Asır Gazetesi Haber Koordinatörü), Murat Attila (9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Aylin Süphandağlı (Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Muammer Kırca (Haber Ekspres Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Namık Alkan (Birgün Gazetesi Ege Bölge Sorumlusu), Erdal Erek (İLKSES Gazetesi Yazı İşleri Müdürü), Ümit Kartal (İZ Gazete Genel Yayın Yönetmeni), Işıl Kaya (Posta Gazetesi), Serhan Çiftdalöz (Egeli Sabah Yazı İşleri Md.) TV-Radyo Jürisi: Semih Aksoy (İGC Yönetim Kurulu Üyesi), Nihat Onat (İGC Kıdemli Üye), Prof. Lale Kabadayı (EÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü), Kaya Murat Demirtaş (TRT), Alper Gedik (İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü) Fotoğraf ve Sayfa Düzeni Jürisi: Erdal Erek (İGC Yönetim Kurulu Üyesi), Sedat Yılmaz (İGC Kıdemli Üye), Turan Gültekin (Foto Muhabirleri Derneği İzmir Şb.), Hakan Ersöz (Yeni Asır Gazetesi Görsel Yayın Yönetmeni), Selim Sanverir (9 Eylül Gazetesi Görsel Yayın Yönetmeni)

Spor Jürisi: Sadık Uçar (İGC Yönetim Kurulu Üyesi), Avni Erboy (İGC Kıdemli Üye), Bahri Okumuş (TSYD İzmir Başkanı), Turan Gültekin (Foto Muhabirleri Derneği İzmir Şb.), Sinan Genç (Yeni Asır Gazetesi Spor Müdürü), Mutlu Yılmaz (9 Eylül Gazetesi Spor Müdürü), Mehmet Demirtaş (Milliyet Ege Spor Müdürü)

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Ödülleri kazananlar

Haber kategorisi: Mehmet İnmez (Cumhuriyet Ege) 'Sus Hemşire', Kadına Şiddete Susma Diyor' ve Fatih Şendil, (Yeni Asır) 'Kara Albüm - 240 Günde 240 Kadın Katledildi' adlı haberleriyle ödül almaya hak kazandılar.

Röportaj/ söyleşi kategorisi: Hacer Önoğlu Ülger (Yeni Asır) '67 Yıl Sonra Yine Yeni Asır'da-Kore'den mesajınız var' başlıklı röportajıyla ödül aldı.

Güncel yazılar kategorisi: Mazlum Vesek (Ege Telgraf Gazetesi) 'Ablam Zübeyde Annem Rabia ve Zübeyde Hanım' adlı köşe yazısıyla ödül kazandı.

Haber fotoğrafı kategorisi: Ali Gözeten (İhlas Haber Ajansı) 'Bu Fotoğraflar Çok Havalı' adlı fotoğrafıyla ödüle layık görüldü.

Sayfa düzeni kategorisi: Ali Osman Taş (Yeni Asır) 'Hayatlara Dokunduk' adlı sayfa mizanpajıyla ödülün sahibi oldu.

Spor haberi kategorisi: Şerafettin Çıracı (Yeni Asır Gazetesi) 'Gel de Keçileri Kaçırma' başlıklı haberiyle ödül kazandı.

Bu kategoride, Levent Arıöz (9 Eylül Gazetesi) 'Çamaşır Makinası ile Gelen Başarı' adlı haberiyle Jüri Özel ödülünün sahibi oldu.

Güncel spor yazıları: Halil Fincan (Yeni Asır) 'Varlık İçinde Yokluk' başlıklı köşe yazısıyla ödül kazandı.

TV-haber kategorisi: Gül Benli- Altan Ayhan (TRT) 'Değeri Güç Anlaşılan Hediye Mantar Meşesi' başlıklı haber ile ödüle layık görüldüler.

TV program kategorisi: Nükhet Zeynep Yılmaz - Hatice Gürler Yazıcı (TRT) 'Aynadaki Ben' adlı programla ödül kazandılar.

TV-görüntü: Hayrettin Demir (TRT) 'Aynadaki Ben' adlı programının görüntüleriyle ödüle layık görüldü.

Radyo haber kategorisi: Dorukhan Yılmaz - Mutlu Füsün Küçük - Sinem Ünlü - Emre Şimşek (TRT) 'Ailece' adlı eserle ödül kazandılar.

Aynı kategoride, Leyla Özgür - Ecenur Göse - Taylan Eren - Nurşen Gazi - Kadir Islah - Recep Ata (Radyo Ege Kampüs) A Plus Güncel (Zor'un Yolculuğu) adlı programla Jüri Özel Ödülü aldılar.

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Ödülleri kazananlar

Haber kategorisi: Sinan Keskin (9 Eylül Gazetesi) 'Cami'de Eğitim' başlıklı haberi ile ödüle hak kazanırken bu kategoride Onur Tungut (Egeli Sabah) 'Kimliksiz' adlı haberiyle Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Röportaj/ söyleşi kategorisi: Burcu Ilgın (Yeni Asır Gazetesi) 'Egolar Sustu, İnsanlık Doğdu' başlıklı röportajı ve Emine Çağla Geniş (İLKSES Gazetesi) 'Sınırları Aşan Anne Vicdanı' başlıklı röportajı ödül almaya hak kazandı.

Güncel yazılar kategorisi: Sinan Keskin (9 Eylül Gazetesi) 'İzmir'den Garabet Hikayeleri' adlı köşe yazısı ile ödüle layık görüldü.

Haber fotoğrafı kategorisi: Mert Yasin Alpdündar (Yeni Asır) 'Çile İzmirim Çile' adlı fotoğrafıyla ödül kazandı.

Sayfa düzeni kategorisi: Yasemin Durmuş (Yeni Asır Gazetesi) 'Bu Filmleri Yalnız İzlemeyin' adlı sayfa mizanpajıyla ödüle hak kazandı.

Spor haberi kategorisi: Görkem Türkyılmaz (Yeni Asır) '4 Teker Kulüp Binası' adlı haberiyle ödüle layık görüldü.

Spor fotoğrafı kategorisi: Görkem Türkyılmaz (Yeni Asır) 'KSK Seri Peşinde' adlı fotoğrafıyla ödül kazanırken Arda Menevişoğlu (Medyaspor) 'Plaja Renk Geldi' adlı fotoğrafıyla Jüri Özel Ödülü aldı.

TV-haber kategorisi: Ceren Atmaca- Halil Karahan (İhlas Haber Ajansı) '32. Saatte Gelen Yeni Hayat' adlı haberle ödül kazandılar.

Radyo haber kategorisi: Mine Tolga Örnek (TRT) 'Cevahirname' adlı programla ödüle layık görüldü. - İZMİR