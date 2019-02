İha Zirve Yaptı

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı (İHA) 2019 yılı bölge müdürleri toplantısı Erzurum'da yapıldı. İki gün süren toplantıda 2018 yılı değerlendirilirken, 2019 yılı hedefleri de belirlendi.Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Snow Dora Otel yapılan toplantıya, Genel Müdür Hamit Arvas, Genel Koordinatör İrfan Altıkardeş, Görüntülü Haberler Müdürü Esra Şimşek, Spor Haberleri Müdürü Mustafa Karagöl, Yazılı Haberler Müdürü Mehmet Ömer Kılıç ile Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Van bölge müdürleri katıldı.Başkan Sekmen Müceldili konağında ağırladıİlk gün toplantı sonrasında 40 kişilik heyet, şehir turunun ardından Müceldili Konağında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile akşam yemeğinde bir araya geldi.İHA Bölge Müdürlerini Erzurum'da ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum kadim şehir. Gerekse Selçuklu, gerek Osmanlı ve gerekse Cumhuriyet tarihine ait bir çok eseri burada görmek mümkün. Erzurum geçtiğimiz yıllar her göç veren bir şehir iken bu yıl ilk defa nüfusu arttı. Şehrin avantajlarını kullanarak istihdam oluşturmaya gayret ediyoruz. Palandöken Kayak Merkezimizin alt yapısı ve tanıtımında çok büyük mesafeler aldık. Yüksek irtifa kamp merkezimiz yaz döneminde spor kulüpleri ve sporcular için önemli bir kamp merkezi konumunda" diye konuştu.Başkan Sekmen, Genel Müdür ve bölge müdürlerine Oltu taşı tespih hediye etti.Yemekte Dadaşlar Fasıl ekibi de mini bir konser verdi.Başkan Orhan'dan cağ kebabı ikramıİkinci günde ise İHA Müdürleri öğle yemeğinde Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile Koç Çağ Kebap'ta bir araya geldi. Aziziye'de bulunan termal tesisleri Palandöken'de ki kış turizmiyle birleştirmek istediklerini belirten Başkan Orhan, Aziziye ilçesinin bir termal merkezi olduğunu ve Ilıca bölgesinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı.Vali Memiş Genel Müdür Arvas'ı kabul ettiGenel Müdür Hamit Arvas ve Genel Kordinatör İrfan Altıkardeş ise Erzurum'a yeni atanan Vali Okay Memiş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İhlas Haber Ajansı'nın her zaman devletine bağlı ve halkın yanında bir kurum olarak gördüğünü vurgulayan Vali Memiş, "İhlas Haber Ajansı Müdürlerini şehrimizde ağırlamak oldukça mutluluk verici. Bizlerin devletine bağlı kurumlara çok ihtiyacımız var. Biz Erzurum için çalışıyoruz, Türkiye için çalışıyoruz. Yeni projelerimiz var bunları tamamladıktan sonra inşallah Erzurum daha güzel yerlere gelecek. Yaptığımız projeleri her zaman basınla paylaşmak istiyoruz basın kuruluşları bizlerin her zaman yanında oluyor" dedi.Vali Memiş ziyaretin sonunda Genel Müdür Hamit Arvas ve Genel Kordinatör İrfan Altıkardeş'e Oltu taşı tespih hediye etti.İHA Müdürlüleri kentteki son programını ise akşam yemeğinde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile gerçekleştirdi. Rektör Çomaklı yemeğin ardından Atatürk Üniversitesi ve yenil nesil üniversiteler hakkında bilgi verdi.Atatürk Üniversitesinin 450 bin öğrencisiyle bölgenin önemli bir eğitim yuvası olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, İhlas haber Ajansının milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir ajans olduğuna dikkat çekti.Ziyaret sonunda İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya hediye sundu. - ERZURUM