Haberler » Ekonomi » İhale işlemlerinde elektronik yöntemler çeşitlendirilebilecek - Ekonomi

İhale işlemlerinde elektronik yöntemler çeşitlendirilebilecek

Kamu İhale Kurumu, ihale süreçlerinde teknik sorunlar nedeniyle Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde işlem yapılamaması halinde, işlemlerin mevzuata uygun sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya yetkili kılındı.

13.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:48İhale işlemlerinde elektronik yöntemler çeşitlendirilebilecek
Kamu İhale Kurumu, ihale süreçlerinde teknik sorunlar nedeniyle Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde işlem yapılamaması halinde, işlemlerin mevzuata uygun sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya yetkili kılındı.
Kurumun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Kuruma, ihale sürecinde idareler veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale işlemlerinin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almak için yetki verildi. Kurum, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurabilecek, erteleyebilecek, yenileyebilecek veya iptal edebilecek.
İhaleye katılmak ve dokümanı görmek için EKAP üzerinde e-imzanın yanı sıra Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisi de kullanılabilecek.

Kamu İhale Kurumu, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:27 ING Türkiye, konut kredisi faiz oranını indirdi
10:25 Suriyeliler tarımda istihdam ediliyor
10:28 Toplanan inek sütü miktarı Eylül'de yüzde 7.3 azaldı
10:28 Asya borsaları
10:25 Tutan da, satan da, alan da memnun...Hamsi fiyatıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor
22:56 BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
20:07 "Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor" iddiası
16:21 İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 10:33:38