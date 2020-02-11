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İhale operasyonunda 10 şüpheli adliyede

Niğde merkezli ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheliden 10'u daha adliyeye sevk edildi.

11.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:22İhale operasyonunda 10 şüpheli adliyede
merkezli ihaleye fesat karıştırdıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheliden 10'u daha adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "parazit" adlı operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün, tefecilik yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla Niğde merkez ile ilçelerden Ulukışla ve Bor'un yanı sıra Kayseri'de eş zamanlı "parazit" operasyonu düzenlenmiş, 18 şüpheli yakalanmıştı. - NİĞDE

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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