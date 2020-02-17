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İhaleler Ankara Web Tv'de de canlı yayınlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait mal ve hizmet alım ihaleleri, Youtube ve sosyal medya hesaplarından sonra Ankara WEB TV'den de canlı olarak yayınlanmaya başladı.

17.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:50İhaleler Ankara Web Tv'de de canlı yayınlanıyor
Büyükşehir Belediyesine ait mal ve hizmet alım ihaleleri, ve sosyal medya hesaplarından sonra Ankara WEB TV'den de canlı olarak yayınlanmaya başladı.

Başkent Mobil uygulaması ile teknolojik yenilikler sisteme entegre edilirken; rekabeti, güvenilirliği ve kamuoyu denetimini önceleyen çalışmalardan biri olarak hayata geçirilen canlı yayın uygulamaları da Başkentlilerden tam not alıyor.

Firmalar kadar vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği, diğer belediyelere de örnek olan canlı yayınlanan ihaleler izlenme rekorları kırıyor.

Sadece Türkiye'den değil dünyanın her yerinden "www.ankara.com.tr" adresi üzerinden canlı olarak izlenebilen Ankara WEB TV'den; Büyükşehir Belediye Meclisi ve belediye hizmetlerinden sonra ihaleler de 7/24 takip edilebilecek. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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