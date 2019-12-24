Haberler » 3. Sayfa » İhaleye fesat karıştırma operasyonu zanlısı 18 kişiye adli kontrol - Haberler

İhaleye fesat karıştırma operasyonu zanlısı 18 kişiye adli kontrol

Amasya Merkezli 8 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:59 İhaleye fesat karıştırma operasyonu zanlısı 18 kişiye adli kontrol
Merkezli 8 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 37 ihaleye fesat karıştırma olayına karıştıkları iddia edilen, Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Ankara, Çorum, 'ta yapılan eş zamanlı operasyonla toplam 19 şüpheliden 18'i yakalandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Amasya Merkezli Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Ankara, Çorum ve Tokat'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Amasya, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:46   Sefirin Kızı 2. Bölüm Montenegro'da Ne Oldu? - Haberler
14:46   MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Kanal İstanbul" açıklaması Açıklaması - Haberler
14:42   Başkan Söğüt, Ağadere Caddesi esnafıyla buluştu - Haberler
14:40   Yılbaşını zehirlemek isteyen uyuşturucu baronlarına büyük darbe - Haberler
14:39   Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı - Haberler
14:14   Ceren Özdemir'in katil zanlısı, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi - Haberler
13:57   Sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuğun kurtarılma anı kamerada! - Haberler
13:48   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüştü - Haberler
13:30   Öğretmen anatomi dersine özel kıyafetle geldi, öğrenciler şaşırdı - Haberler
13:23   "Üniversite öğrencilerine yardım ediyorum" diyerek para toplayan dolandırıcı yakalandı - Haberler
24.12.2019 14:54:21