İhanet iddialarıyla gündeme gelen Hilal Altınbilek ilk kez görüntülendi

Aşklarıyla çevresindekileri imrendiren Miray Daner ile Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktalamıştı. Sürpriz ayrılığa ihanetin sebep olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrılığın hemen ardından çıkan görüntülerde Aka'nın, Hilal Altınbilek olduğu söylenen biriyle samimi görüntüleri, çıkan haberleri destekler nitelikteydi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü çiftin ayrılığına sebep olduğu iddiaları ile bir süredir magazin gündeminden düşmeyen Hilal Altınbilek, alışveriş merkezinde görüntülendi.

SUSKUNLUĞUNU KORUDU

Sade güzelliği ve sade giyim tarzı ile dikkat çeken güzel oyuncuya Hayranlarının ilgisi yoğundu. Milliyet'in haberine göre,gündemdeki iddialarla ilgili suskunluğunu koruyan Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimlerinin Ağustos ayı sonuna doğru başlayacağını belirtti.