İhanet İtirafını Duyan Sunucu Nur Viral, İsyan Etti

Beyaz TV'deki 'Hayatta Her Şey Var' programında ihanete uğradığını açıklayan bir kadının itirafları sunucu Nur Viral'i isyan ettirdi.

Kocasının sevgilisinin kendisini telefonla aradığını söyleyen ve ismini vermek istemeyen bir seyicinin anlattıkları Viral'i çileden çıkardı. İşte ünlü sunucuya "Böyle erkeklere yazıklar olsun." dedirtti. İsmini vermek istemeyen seyirci "Ben 15 senedir evliyim. 10 seneden sonra eşim beni aldattı. Aldattığı kadın da beni aradı. 'Senin eşinle birlikte yaşıyorum. Hergün benim yanımda.' dedi. Kocam işte olduğunu söyleyerek beni kandırıyormuş. Ben de inanıyordum. Sabahlara kadar onu bekliyordum. Olay öyle patlak verince etrafımızdaki herkes çok karşı çıktı. Bu sefer kadın ona beni bırakmasını söylemiş. Kendi aralarında da tartışma olunca kocam onu bırakmak zorunda kaldı. Tabii bu arada 'benim hayatımda öyle biri yok' diye de yeminler ediyor. Herkese onu söyledi. Kadın gittikten sonra 5 senedir bir türlü hayatımız düzene girmedi. İnsan istenmediği yerde evladını kaybedeciğini bilirse durur. Ben evladım için duruyorum. Kesinlikle bana karşı bir sevgi-saygı yok. Evladım şu anda 5 yaşında ama gidersem onu kaybedeceğimi biliyorum. Çünkü karşımda o kadar vicdansız merhametsiz bir insan var." ifadelerini kullandı.

Aslında eşimin beni aldattığına yönelik sinyaller vardı ama konduramıyordum. Elbisesini yıkarken atletlerinde değişik bir koku olduğunu anlıyordum. Benden uzak durmaya, salonda uyumaya çalışıyordu. Onu bir türlü memnun edemiyordum. Başlarda hiç konduramadım çünkü severek evlenmiştik."

"BANA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ"

Nur Viral'in "O kadın sizce sizi neden aradı?" sorusuna cevap veren izleyici, "O kadın o ara hamileymiş. Çocuk ise kavga esnasında düşmüş. Kadın da sinir olunca beni aradı. Herşeyi ortaya attı. O esnada eşim telefonuma el koydu. Yeminler ederek herkesi kendine inandırdı. Şu anda da herkese beni kötülüyor. Benim gitmemi istediği için çabaladığını görüyorum.Size şunu söyleyeyim; kapı gıcırtısından kavga çıkaran bir insan. En son bana her şeyi itiraf etti. O kadına haksızlık yaptığını söyledi. Ben de 'Bana yaptığın haksızlık ne olacak?' dedim. Şu anda benden boşanmak istediğini hayatında yeni biri olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söylüyor." dedi.

"Eşim beni temiz, güzel görsün diye makyajsız yatmıyordum" da diyen genç kadına Canten Kaya'nın tavsiyesi ise şu oldu;"Ben anlattıklarınızdan bu adamın pek dikiş tutmayacağını gördüm. Aşk dinamiktir. Bugün sevdiğim insandan yarın nefret edebilirim. Şu anda onun bütün davranışları seni kendisinden soğutmaya yönelik. Bir defa o çocuk böyle bir ilişkinin içinde ne kadar sağlıklı büyüyebilir. Bence çocuğun bile olsa kendine sahip çıkılacağı garantisini alıp eşinden boşanmalısın."