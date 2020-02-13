İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi

Ocak ayında 52 yaşındaki Anderson ve 74 yaşındaki Peters, Malibu'da gizli bir törenle evlenmiş ancak çiftin yalnızca 12 gün sonra boşandıkları öğrenilmişti. Boşanmanın ardından temsilcileri aracılığıyla kamuoyuna "Bu dönemde sizin desteğinize güveniyoruz" mesajını ileten Anderson, dün Instagram Hikayesi'nde 'öneri' tadında bir paylaşım yaparak içini döktü. "Hepimiz bu çılgın dünyadan payımızı alıyoruz. Savaştığımız sürece yaşıyoruz. Deliliği kabul ettiğimiz sürece aklımız başımızda" diyen Anderson şöyle devam etti: & ;

'Hayal kırıklığına uğramak...'

"İhanete uğramak, hiç güvenmemekten iyidir; hayal kırıklığına uğramak sevmemekten daha iyidir. Acıdan asla kaçmayın, yaşanmasına izin verin, geçecektir. Böylece bir sonraki seviyeye geçmiş olacağız."

'Ona kollarımı açtım'

Söz konusu paylaşım, Peters'ın boşanmaya dair ilk kez konuşmasının ardından geldi. Anderson'ın yalan söylediğini öne süren Peters, Page Six'e yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:





"Onun için her şeyi bıraktım. Asla ödeyemeyeceği 200 bin dolarlık borcunu ödedim ama teşekkürü bu oldu. Kendimi yaşlı bir ahmak gibi hissediyorum. Ona kollarımı açtım, hayatıma aldım ve yıllarca sevdim. Üzülmesin diye borçlarını kapattım ve yeni kıyafetler aldım. Bana o mesajı attığında hayallerim gerçekleşiyor sandım. Aslında bir başkasıyla nişanlıydım ama kabul ettim. Dünyaya aptal geldim, aptal gidiyorum"





Sahil Güvenlik dizisinde rol aldıktan sonra birçok yapımda oynayan Anderson daha önce rock müzik yıldızları Tommy Lee ve Kid Rock, ayrıca iki kez de yapımcı Rick Salomon ile evlenmişti.



