"İHASAVAR'ların güvenlik güçlerimize teslimatları devam ediyor"
Savunma Sanayi Başkanlığı, İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatlarının devam ettiğini belirterek, İHASAVAR'lara ilişkin görüntü paylaştı.
07.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:48
Savunma Sanayii Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mini/Mikro İHA'lara Karşı Taşınabilir Karıştırma Sistemi Projesi kapsamında Aselsan tarafından üretilen İHASAVAR'ların güvenlik güçlerimize teslimatları devam ediyor" denildi.
Ayrıca paylaşımda, İHASAVAR'lara ilişkin görüntülere de yer verildi.
(İHA)
Kaynak: İHA