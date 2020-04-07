Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatları sürüyor

Düşük maliyeti ve kolay kullanımı nedeniyle son dönemde kötü niyetli ellerde birer silaha dönüşen drone ve mini insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirilen İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatları devam ediyor.

07.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:20
Düşük maliyeti ve kolay kullanımı nedeniyle son dönemde kötü niyetli ellerde birer silaha dönüşen drone ve mini insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirilen İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatları devam ediyor.
AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) edindiği bilgiye göre, Mini/Mikro İHA'lara Karşı Taşınabilir Karıştırma Sistemi Projesi kapsamında ASELSAN tarafından İHASAVAR üretimi yapılıyor.
ASELSAN'ın RF karıştırma/köreltme sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yıllar içinde edindiği tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde çok hızlı şekilde drone ve mini İHA'lara karşı koruma sağlama amaçlı, taşınabilir ve tek personel tarafından kolaylıkla kullanılabilen İHASAVAR sistemi, SSB'nin koordinasyonunda güvenlik güçlerinin envanterine dahil ediliyor.
Drone ve mini I·HA'lar, düşman unsurlar tarafından keşif, casusluk, taciz, silahlı saldırı ve bombalama amaçlı kullanılabiliyor. Bu tehditlere karşı İHASAVAR'lar koruma sağlıyor.
Kullanıcıya maksimum ergonomi imkanı
I·HASAVAR Anti-Drone RF Karıştırma ve Köreltme Sistemi, askeri tesislerin/üslerin, devlet kurum binalarının, üst düzey yetkili konutlarının, tören alanlarının, nizamiye ve kontrol noktalarının yakınlarında drone ve mini I·HA uçurulmasını aktif karıştırma uygulamasıyla engelleyerek koruma sağlıyor.
Drone ve mini I·HA'ları üstün harp yetenekleriyle bertaraf edebilen I·HASAVAR, tercihe göre yönlü veya küresel anteniyle bu boyutta bir sistemden beklenen etkinlik mesafelerinin çok daha fazlasını sunuyor.
Silah tipi tasarımlı I·HASAVAR, kompakt sistem mimarisi, hafifliği ve taşınabilirliğiyle kullanıcıya maksimum ergonomi sağlıyor.
Sistem, hem şebeke hem de yüksek kapasiteli bataryalarla uzun süre görev yapma kabiliyetine sahip bulunuyor.
I·HASAVAR programlanabilme imkanı sayesinde taktik ve operasyonel ihtiyaçlara etkili çözüm sunuyor. Farklı taktik senaryolarda kullanmak üzere, kullanıcı tarafından 100'den fazla karıştırma profili bir dizüstü bilgisayar aracılığıyla programlanarak tanımlanabiliyor. İHASAVAR’ların güvenlik güçlerine teslimatları sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

Haberin Videosu :

İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatları sürüyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatları sürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu
Trakya’da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trakya'da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız Haberler
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız
WhatsApp’tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak Haberler
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak

Son Dakika Güncel Haberleri

13:05: Bolu'da karantina yurdunda kalan 29 kişi evlerine gönderildi - Haber 13:05: Japonya'da korona virüse karşı OHAL ilan edildi - Haber 13:04: Bartın'da, uyarılara rağmen caddeler doldu - Haber 13:04: Gümüşhane'de 65 yaş üzeri çiftçilerin fidanları evlerine götürüldü - Haber 13:04: İncirliova Belediyesi can dostlar için mama bırakıyor - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber 11:40: Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler