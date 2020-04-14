İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı

İSTANBUL'dan Van 'a gelmek üzere yola çıkan ve 4 koronavirüs hastasını taşıdığı ihbarı yapılan otobüs, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle Erzincan 'da durduruldu. Otobüsten indirilen 4 koronavirüslü yolcu hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Koronavirüsle mücadele konusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanırken, vatandaşların ihbarları da değerlendiriliyor. Bu kapsamda İstanbul'dan Van'a gelen bir otobüste koronavirüs testleri pozitif olan 4 yolcunun bulunduğu ihbarı üzerine Van Valiliği harekete geçti. Valiliğe ulaşan ihbarın hemen ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgi vermesi üzerine, otobüsün geçtiği güzergahtaki illerde tedbir alındı.

ERZİNCAN'DA HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Erzincan il sınırları içerisinde polis tarafından durdurulan otobüsten, uzman ekipler tarafından indirilen koronavirüs hastası 4 kişi, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Koronavirüs taşıdıkları halde seyahat eden 4 yolcuya ayrıca idari para cezası da kesildi. Buradan güvenlik güçlerinin eşliğinde yoluna devam eden otobüs, 15 yolcusu ile Van'a geldi. Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşılanan otobüsteki yolcuların ilk sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra, 7 yolcu polis gözetiminde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderildi. Van'da ikamet eden diğer 8 kişi ise, tutanak imzalatılarak polisler tarafından evlerine bırakılıp, karantinaya alındı.

20 BİN KİŞİ GÖZLEM ALTINDA

Van'da koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında farklı yerlerden şehre gelenler ve yakınları ile karantina altındaki yerlerde evinde gözlem altında tutulanların sayısı 20 bini aştı. Öte yandan Çaldıran İlçesi Hanköy Mahallesi'nden sonra, Çatak ilçesi Alacayer Mahallesi'nin Tellikaya ve Çemik mezralarındaki karantina ise sonlandırıldı.