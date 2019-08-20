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İhbar üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı (2)

Siirt'te silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine giden polis ekibine ateş açılması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı.

20.08.2019 02:23
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı (2)
Siirt'te silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine giden polis ekibine ateş açılması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez silah seslerinin duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Burada polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açılması üzerine çıkan çatışmada bir polis memuru hafif yaralandı. Şüpheli ekiplerce etkisiz hale getirildi.
Yaralanan polis memuru, Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Öte yandan olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı (2)

Polis, Güncel

Kaynak: AA

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