Haberler» Güncel» Haber

İhbar üzerine polis harekete geçti ve...

Beyoğlu'nda bir binadan kötü kokular gelmesi üzerine içeriye giren vatandaşlar cesetle karşılaştı.

16.08.2019 17:35 İhbar üzerine polis harekete geçti ve...
Beyoğlu'nda bir binadan kötü kokular gelmesi üzerine içeriye giren vatandaşlar cesetle karşılaştı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu şahsın Türkmenistan uyruklu erkek bir şahıs olduğu ve yaklaşık 2 gün önce öldüğü tespit edildi. Olay, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bir binanın önünden geçen vatandaşlar içeriden kötü kokular gelmesi üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binaya girdiklerinde bir şahsın yerde cansız bir şekilde yattığını gördü. Polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tetkikler sonucunda şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın ölüm haberini alan arkadaşları da olay yerine geldi. Üzüldükleri görülen şahıslar ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
VATANDAŞLAR KÖTÜ KOKU GELİNCE FARK ETTİ Şahsın öldüğünün belirlenmesinin ardından olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, cesedin üzerinde bir süre çalışma yaptı. Vücudunda darp ve cebir izine rastlamayan şahsın üzerinde Türkmenistan uyruklu Shakirjian Penjiyev'e (32) ait kimlik çıktı. Yaklaşık 2 gün önce öldüğü düşünülen şahsın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni otopsi inceleme sonrası belli olacak. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
(Doğan Can Cesur/İHA)

Beyoğlu, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:47   Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
18:46   Kenan Sofuoğlu'ndan Tatvan'a ziyaret
18:46   SPOR Roma, Mert Çetin'i açıkladı
18:45   Akar ve TSK'nin komuta kademesi Şanlıurfa'da
18:44   Av yasağı yarın kalkıyor
18:44   Prof.Dr. Naci Görür: Fırtına öncesi sessizlik - (Ek Görüntü)
18:43   BEYOĞLU'NDA METRUK BİR BİNADA ERKEK CESEDİ BULUNDU 2