Haberler » Güncel » İhbara giden polis ekibine EYP'li tuzak - Haber

İhbara giden polis ekibine EYP'li tuzak

Mardin'de bir olay ihbarına giden polis ekiplerini taşıyan zıhlı aracın geçişinde teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) uzaktan kumanda ile patlatıldı.

30.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:20İhbara giden polis ekibine EYP'li tuzak

'de bir olay ihbarına giden polis ekiplerini taşıyan zıhlı aracın geçişinde teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) uzaktan kumanda ile patlatıldı. EYP'li saldırıda zırhlı araç içerisinde bulunan 2 polis memuru hafif yaralanırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Mardin-Nusaybin karayolu İpekyolu'nda meydana geldi. Bir olay ihbarı üzerine harekete geçen zırhlı polis ekibi İpekyolu'nda seyir halindeyken, teröristler tarafından yol kenarına döşenen EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamada 2 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memurları kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi edilip taburcu edilirken, bölgeye sevk edilen takviye birlikler kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.

(İHA)


Mardin, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:38 Mağdura mahkemesiz duruşma dönemi
12:38 Kayıp çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı
12:38 Beşiktaş, Slovan Bratislava'nın golcüsü Andraz Sporar'ı gözüne kestirdi
12:38 Bakan Kasapoğlu, yelken yarışlarının startını verdi
12:38 Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı
12:34 Adalet Bakanı Gül'den Büyükşehir'e ziyaret
12:09 AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı dernekte görüntülendi
12:07 Faizleri 4 ayda 1000 puan düşüren Merkez Bankası, bir indirim sinyali daha verdi
11:40 Sabiha Gökçen'de "dur" ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
11:07 Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi
11:02 Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
11:02 Emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonuç verdi: 2 terörist teslim oldu
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
30.11.2019 12:40:12