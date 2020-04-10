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İhbara giden polis ekipleri alkışlarla karşılandı

Nevşehir'de vatandaşların kavga ihbarına giden polis ekipleri bir sürprizle karşılaştı.

10.04.2020 21:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:58
İhbara giden polis ekipleri alkışlarla karşılandı

Nevşehir 'de vatandaşların kavga ihbarına giden polis ekipleri bir sürprizle karşılaştı. Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü unutmayan vatandaşlar, gelen polisleri alkış yağmuruna tuttu.


Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir Emlak Konut sakinleri polislere bir sürpriz hazırladı. Emlak Konut sakinleri, 155 Polis İmdat hattını arayarak sitelerinde kavga olduğu ihbarında bulundu. Kısa sürede polis ekiplerinin siteye gelmesi ile birlikte balkona çıkan konut sakinleri, polis ekiplerini alkış yağmuruna tuttu. Şaşkına dönen polisler, vatandaşların alkışlarla günlerini kutlamasından dolayı büyük mutluluk yaşadı. Polis memurları, araçlarından yaptıkları anonsla vatandaşlara teşekkür ederek siteden ayrıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, kavga, Polis, Güncel
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