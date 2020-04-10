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İhbara giden polis ekipleri alkışlarla karşılandı

İhbara giden polis ekipleri alkışlarla karşılandı Nevşehir'de vatandaşların kavga ihbarına giden polis ekipleri alkışlarla karşılandı.

10.04.2020 23:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:10
İhbara giden polis ekipleri alkışlarla karşılandı
NEVŞEHİR - Nevşehir 'de vatandaşların kavga ihbarına giden polis ekipleri alkışlarla karşılandı.
Türk Polis Teşkilatının 175.kuruluş yıldönümü dolayısıyla Nevşehir Emlak konut sakinleri Türk polisinin yıl dönümünü alkışlarla kutladı. Emlak Konut sakinleri 155 polis imdat ihbar hattını arayarak sitelerinde kavga ihbarında bulundu. Kısa sürede polis ekiplerinin Emlak konuta girmesiyle birlikte balkona çıkan konut sakinleri polis ekiplerini alkış yağmuruna tuttu. Biranda ne olduğunu anlamayan polis ekipleri burada vatandaşların alkışlarla günlerini kutlamasından dolayı büyük mutluluk yaşadı.
Bir süre Emlak Konut'ta bekleyen polis ekipleri daha sonra ise polis araçları ile anons yaparak vatandaşlara teşekkür ederek ayrıldı. İhbara giden polis ekipleri alkışlarla karşılandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, kavga, Polis, Genel
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