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- İhbara giden polislere '10 Nisan' sürprizi

- İhbara giden polislere '10 Nisan' sürprizi Bitlis'te bir grup genç, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle kentte görev yapan polislere sürpriz yaptı.

10.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:17
- İhbara giden polislere '10 Nisan' sürprizi
BİTLİS - Bitlis'te bir grup genç, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle kentte görev yapan polislere sürpriz yaptı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıldönümü nedeniyle polislere sürpriz yapmak isteyen gençler, 155 Polis İmdat hattını arayarak bir ihbarda bulundular. Hüsrevpaşa Mahallesi'nde aldıkları ihbarı değerlendiren polisler, olay yerine gidince meşaleli sürprizi görünce şaşkına döndüler. Gençler, olay yerine gelen polisleri alkışlarla ve 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla karşılandı. Neye uğradıklarını şaşıran polislere, gençler aynı zamanda pasta ikramında da bulundu.
Yapılan bu sürpriz karşısında duygulanan polisler, vatandaşlara teşekkür etti. - İhbara giden polislere ’10 Nisan’ sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Polis, Genç, Yerel
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