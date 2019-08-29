İhbir başkanı haluk okutur: ülke olarak akıllı tarıma geçmek zorundayız

2023 yılındaki ihracat hedeflerinin 13,7 milyar dolar olduğunu ifade eden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Haluk Okutur, "Bu rakam ulaşılması imkansız bir hedef değil. Türkiye olarak tarımda, özellikle de yağlı tohum tarımında büyük potansiyelimiz var. Türkiye'nin bir an önce klasik tarım yaklaşımından akıllı tarım uygulamalarına geçmesi gerekiyor" dedi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Haluk Okutur, Türkiye'nin tarımda gelişen çağa ayak uydurabilmesi için akıllı tarım anlayışına geçmesinin şart olduğunu belirtti. "Bir tarım ülkesi olan Türkiye, yapay zekanın, teknolojinin ve internetin konuşulduğu bu çağda hala konvansiyonel tarım anlayışıyla hareket ediyor" diyen Okutur, "Tarım anlayışımızı çağa uydurmak zorundayız. Bugün Türkiye dururken, Konya ilimiz kadar yüzölçümü bulunan Hollanda akıllı tarım uygulamalarıyla dünya lideri konumuna geliyorsa, bizim bu sürece acilen dahil olmamız gerekiyor. Ürünü topraktan aldığımız gibi ihraç etme yerine, işlenmiş ve yarı-sanayi ürünü haline gelmiş şekilde ihraç etmemiz lazım. Söz gelimi ayçiçeğini ayçiçeği olarak değil, doymamış yağ oranı yükseltilmiş ayçiçek yağı olarak, hatta ayçiçek yağından elde edilmiş biodizel olarak kullanabilmeliyiz" dedi.

"TARIMDA MARKALAŞMA ŞART"

Tarımda markalaşmanın önemine de vurgu yapan Okutur, "Tıpkı akıllı tarım gibi, tarımda markalaşma da çağın dayattığı zorunluluklardan biri. Zira bahçeden toplayıp alınan bir ürünü direkt sattığınızda 1 liraya satıyor iken, X marka bir ürün olarak sattığınızda 2 liraya satıyorsunuz. Bizim ülke olarak bu alanda çok büyük bir avantajımız var. Direkt bizimle özdeşleşmiş ürünlerimiz var. Bu nedenle firmalara, markalaşalım, kaliteyi koruyalım ve yüksek katma değerli hale getirelim diye sürekli tavsiyelerde bulunuyoruz" diye konuştu.

2023 İHRACAT HEDEFİ 13,7 MİLYAR DOLAR

"İHBİR olarak 2019 yılının ilk yarısında 205 ülkeye 4 milyar dolar ihracat yaptık. Yılsonuna kadar bu rakamın 8 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz. Bu durum alanımızdaki ihracat potansiyelinin göstergesi" diyen Okutur, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılındaki ihracat hedefimiz ise 13,7 milyar dolar. Bu rakam afaki veya ulaşılması imkansız bir hedef değil. Türkiye olarak tarımda, özellikle de yağlı tohum tarımında büyük potansiyelimiz var. Bu potansiyeli doğru değerlendirirsek 13,7 milyar dolar hedefini de kat kat aşarız" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Amerika'ya gıda ihracat tutarının 1,3 milyar dolar olduğunu ve bu rakamı artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Okutur, "İhracatta Latin Amerika ülkeleri hedefimizde. Bu yıl Türkiye'nin Latin Amerika ülkelerine ihracat artışı yüzde 48'i buldu. Kuzey Amerika'da ise yüzde 11'lik bir yükseliş var. Ürünlerimizden çok memnunlar, bir kez satış gerçekleşince devamı geliyor" dedi.

"WORLDFOOD FUARI TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

4-7 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nın Türkiye açısından büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Okutur, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu yıl fuarın 27'ncisi düzenlenecek. Gıda sektörünün dünya çapındaki en büyük buluşmalarından biri olacak. Dolayısıyla ülkemiz tarımı için büyük bir fırsat. İHBİR olarak biz de fuarı destekleyen kuruluşlardan biriyiz. Daha önce bahsettiğim alım heyetleriyle, fuarla ilgili olarak da görüşmeler gerçekleştirdik. Fuar boyunca gerçekleştirilecek B2B görüşmeleriyle iş birlikleri geliştirilecek. Birçok ikili anlaşmanın temelinin atılacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl 29 ülkeden 430 katılımcı, 133 ülkeden 16 bin 085 ziyaretçi vardı. Bu yıl 50 ülkeden bin katılımcı, 200 ülkeden 25 bin ziyaretçinin fuarda yer almasını hedefliyoruz."