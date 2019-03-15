İhh Başkan Yardımcısı Aynacı'dan Aa'ya Ziyaret

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, Anadolu Ajansı
(AA) Konya
Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Aynacı, İHH'nın Yemen
'de yürüttüğü faaliyetler hakkında AA Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır'a bilgi verdi.
Aynacı, ziyarette, Yemen'de yaşanan insani krizin hala devam ettiğini söyledi.
Yemen'deki insani dramın dünyada daha çok gündeme getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Aynacı, İHH olarak yardım faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini, bundan sonra da aynı şekilde yardımların süreceğini bildirdi.
AA Konya Bölge Müdürü Ahmet Kayır da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Güncel
Kaynak: AA