Haberler » Güncel » İHH, Bölge Koordinatörü Meral Kaya; - Haber

İHH, Bölge Koordinatörü Meral Kaya;

İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Bölge Koordinatörü Meral Kaya, Kırşehir'de Kadın Kolları tarafından Memur-Sen'de düzenlenen programda, Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya, Balkanlar ve dünyanın farklı yerlerinde yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

13.01.2020 08:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:53İHH, Bölge Koordinatörü Meral Kaya;
İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Bölge Koordinatörü Meral Kaya, 'de Kadın Kolları tarafından Memur-Sen'de düzenlenen programda, başta olmak üzere Afrika, Asya, Balkanlar ve dünyanın farklı yerlerinde yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Projelerinden birisinin de yetimlere yönelik olduğunu belirten Kaya, "Yeryüzündeki milyonlarca çocuktan yetişebildiklerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Şu anda 100 bin yetime bakıyor. Yetim çalışmalarımızda Türkiye ikinci sırada. Birinci sırada 16 bin yetimle Filistin. İkinci sırada 15 binin üzerinde yetimle Türkiye. Daha sonra, Afrika, Balkanlar ve Asya'daki ülkeler geliyor"dedi.

Hamide Özbek'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Suriye'nin İdlib şehrindeki çatışmalardan kaçanlarla ilgili yardım kampanyası planlaması yapıldı. - KIRŞEHİR

Meral Kaya, Kırşehir, Türkiye, İHH, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:02  GÜNDEM / 13 Ocak 2020 - Haber
09:00  ÖZEL GÜNDEM - Haber
09:00  Yurtta hava durumu - Haber
09:00  Kaybolan balıkçıların arama çalışması 3'üncü gününde tekrar başladı - Haber
08:55  Kuzuyu evlerinde anne şefkatiyle büyütüyorlar - Haber
00:35  Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Haber
23:35  4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam - Haber
23:00  Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde - Haber
22:19  Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Haber
21:28  Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Haber
13.01.2020 09:04:42