Haberler » Güncel » İHH'dan 10 bin öğrenciye eğitim desteği - Haber

İHH'dan 10 bin öğrenciye eğitim desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kırsalındaki okullarda öğrenim gören 10 bin öğrenciye okul kıyafeti dağıtıldı.

16.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:06İHH'dan 10 bin öğrenciye eğitim desteği
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, 'nin kırsalındaki okullarda öğrenim gören 10 bin öğrenciye okul kıyafeti dağıtıldı.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de savaşa rağmen eğitimin devam etmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.
İdlib kırsalındaki öğrencilere okul kıyafeti dağıttıklarını aktaran Tosun, "Bölgede düzenli veya dönemsel olarak desteklediğimiz çok sayıda okul bulunuyor. Bu okullara işletim masrafı, ısınma, kırtasiye ya da kıyafet desteği gibi katkılar sağlıyoruz. Bu kapsamda son olarak İdlib kırsalındaki okullarda 30 bin parça okul kıyafeti dağıttık. Dağıtımlardan çoğunluğu yetim olan 10 bin öğrenci faydalandı." ifadesini kullandı.
Selim Tosun, eğitim yardımı çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Suriye, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44 Saint Antoine Kilisesi'nde 'Angel' sergisi - Haber
14:44 Baskil Kaymakamı Murat'a öğrencilerden ziyaret - Haber
14:43 Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi (2) - Haber
14:43 Fransa'da genel grevinde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:43 Büyükşehir tiyatrosuna 3 ödül birden - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
16.12.2019 14:45:15