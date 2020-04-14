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İHH'dan 20 bin sağlıkçıya hediye paketi

İHH İnsani Yardım Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid/19) salgınında büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için içerisinde maske, eldiven, su ve kekin de bulunduğu hediye paketlerini hastanelere teslim etti.

14.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:58
İHH'dan 20 bin sağlıkçıya hediye paketi
İHH İnsani Yardım Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid/19) salgınında büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için içerisinde maske, eldiven, su ve kekin de bulunduğu hediye paketlerini hastanelere teslim etti.
Vakıf çalışanları, hediye paketlerini, Fatih 'teki genel merkez binası önünde bekleyen araçlara yükledi.
Araçlara kolilerce su, meyve suyu, maske, kek, ıslak mendil ve fındık yükleyen gönüllüler, önceden belirlenen hastanelere dağıtım yapmak üzere konvoy halinde yola çıktı.
Koliler, sağlık çalışanlarına verilmek üzere hastane girişlerindeki görevlilere teslim edildi.
İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, emeklerinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek moral ve motivasyonlarını diri tutabilmeyi umduklarını, hazırladıkları paketleri hastanelere ulaştıracaklarını dile getirdi.
İHH ekipleri, 30 hastanede 20 bin sağlık çalışanına hediye paketi ulaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, Fatih, İHH, Güncel
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