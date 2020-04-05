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İHH'dan 45 bin kişiye yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Şimdi Dayanışma Vakti" kampanyası kapsamında bugüne kadar 44 bin 936 ihtiyaç sahibine gıda ve hijyen paketi ulaştırdı.

05.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:05
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Şimdi Dayanışma Vakti" kampanyası kapsamında bugüne kadar 44 bin 936 ihtiyaç sahibine gıda ve hijyen paketi ulaştırdı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, vakıf, 81 ildeki gönüllüleriyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı, hasta ve muhtaçları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor.
Valilikler bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli bir şekilde 10 milyon lirayı, yetim aileleri başta olmak üzere işten çıkartılan ve gündelikçi işlerde çalışanlara önümüzdeki hafta itibariyle teslim etmeye başlayacak İHH, tüm Türkiye 'de 100 bin adet kumanya dağıtmak üzere harekete geçti.
İHH, hayırseverlerin bağışlarına göre yardım kapasitesini artırarak daha fazla mağdura ulaşmayı sürdürecek.
Vakıf, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonu için de hastane personeline hediye paketleri dağıtıyor.
Ayrıca İHH ekipleri, su ve yiyecek bulmada zorlanan sokakta yaşayan hayvanlar için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde birçok noktaya su ve mama kapları bıraktı.
Suriyeli kadınlar, Türkiye'ye vefasını gösteriyor
Şanlıurfa'da ikamet eden Suriyeli kadınlar, Türkiye'ye vefa borcu için maske üretimine başladı. Gönüllülük esasıyla yapılan çalışmaya erkekler de destek verdi.
İHH Mesleki Eğitim Merkezi'nde yapılan çalışma ile koruyucu ipek kumaştan sürekli kullanılabilecek maskeler üretiliyor. Üretimler, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün kontrolünde gerçekleştiriliyor. Günlük bin üretimin yapıldığı merkezdeki maskeler, fakir ve yetim ailelere dağıtılıyor.
İHH ekipleri, Suriye'deki çalışmalarını da sürdürüyor. Ailelere hijyen paketlerinin yanı sıra sağlık taramaları da gerçekleştiren Vakıf, kamplarda koronavirüse karşı bilinçlendirme amacıyla broşür dağıtıyor. İHH’dan 45 bin kişiye yardım

Kaynak: AA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, Türkiye, İHH, Güncel

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İHH'dan 45 bin kişiye yardım
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