İhh'dan Afrin'deki 2 Bin Aileye Yardım

Kaynak: DHA

İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı'nca Afrin ilçe merkezi ile beldelerinde yaşayan engelli ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik organize edilen Zeytin Dalı Yardım Konvoyu kapsamında 2 bin aileye insani yardım malzemesi ulaştırılacağı belirtildi. Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı ile huzurun sağlandığı Afrin ilçe merkezi ile 6 beldesinde yaşayan engelli ve ihtiyaç sahibi sivillere destek olmak amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 12 araçtan oluşan bir yardım konvoyu organize edildi. Yardım nedeniyle düzenlenen törende konuşan İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, Zeytin Dalı Yardım Konvoyu kapsamında Afrin ilçe merkezi ve 6 beldesindeki engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştıraracaklarını söyledi. Altun, yardım konvoyunun düzenlenmesinde destek olan bağışçılara teşekkür etti. Zeytin Dalı Yardım Konvoyu'ndaki 12 araçta bulunan gıda kolisi, hijyen paketi, bebek kiti, kömür, halı, yatak ve battaniye gibi yardım malzemelerinin Afrin ilçe merkezi ile birlikte Cinderes, Racu, Bülbül, Şarran, Mabatlı ve Şeyh Hadid beldelerinde bulunan engelli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye dağıtılması planlanıyor. Ayrıca Afrin'de yaşayan 11 bedensel engelliye de taşımacılık yaparak geçimlerini sağlayabilmeleri için kasalı motosiklet teslim edildi. İHH, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında huzurun tesis edildiği Afrin'de gıda, sağlık, barınma ve eğitim alanında yardım çalışması yürütüyor. - Reyhanlıhatay